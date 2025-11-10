Ausblick: SUMCO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SUMCO äußert sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -5,451 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SUMCO noch ein Gewinn pro Aktie von 10,43 JPY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 102,05 Milliarden JPY – ein Plus von 3,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SUMCO 98,39 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -17,702 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 56,84 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 413,41 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 396,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

