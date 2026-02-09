SUMCO CORPShs Aktie

WKN: A0HGFA / ISIN: JP3322930003

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: SUMCO präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SUMCO wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass SUMCO im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -20,279 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 10,34 JPY je Aktie gewesen.

SUMCO soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 101,60 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 99,96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -37,083 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 56,84 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 405,12 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 396,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

