Ausblick: SUMCO präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SUMCO wird am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass SUMCO im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -22,600 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 8,71 JPY je Aktie gewesen.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 100,90 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 1,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 102,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -48,495 JPY, gegenüber -33,600 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 419,81 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 409,67 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at