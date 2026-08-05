SUMCO CORPShs Aktie
WKN: A0HGFA / ISIN: JP3322930003
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: SUMCO veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
SUMCO lädt am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -6,126 JPY. Im Vorjahresquartal waren 0,100 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
SUMCO soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 111,21 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -50,983 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -33,600 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 439,98 Milliarden JPY, gegenüber 409,67 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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