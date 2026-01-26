Sumitomo Chemical India Aktie

WKN DE: A2QDU7 / ISIN: INE258G01013

26.01.2026 07:01:06

Ausblick: Sumitomo Chemical India präsentiert Quartalsergebnisse

Sumitomo Chemical India öffnet am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,20 INR je Aktie gegenüber 1,74 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,67 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,42 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 12,09 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 10,13 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 34,38 Milliarden INR, gegenüber 31,24 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Sumitomo Chemical India Ltd Registered Shs

Analysen zu Sumitomo Chemical India Ltd Registered Shs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Sumitomo Chemical India Ltd Registered Shs 418,25 -4,93% Sumitomo Chemical India Ltd Registered Shs

