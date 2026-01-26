Sumitomo Chemical India Aktie
WKN DE: A2QDU7 / ISIN: INE258G01013
|
26.01.2026 07:01:06
Ausblick: Sumitomo Chemical India präsentiert Quartalsergebnisse
Sumitomo Chemical India öffnet am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,20 INR je Aktie gegenüber 1,74 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,67 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,42 Milliarden INR in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 12,09 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 10,13 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 34,38 Milliarden INR, gegenüber 31,24 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
