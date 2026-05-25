Ausblick: Sumitomo Chemical India veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Sumitomo Chemical India stellt am 26.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 2,20 INR. Im Vorjahresquartal waren 2,00 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 1,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,68 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,79 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 11,41 INR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 10,13 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 32,72 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 31,24 Milliarden INR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at