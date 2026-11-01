Ausblick: Sumitomo Chemical öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sumitomo Chemical wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 25,93 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Chemical 27,02 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sumitomo Chemical in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,29 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 605,05 Milliarden JPY im Vergleich zu 569,25 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 72,38 JPY aus. Im Vorjahr waren 37,16 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 2.465,56 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.328,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net