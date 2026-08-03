Sumitomo Chemical Aktie

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WKN: 853490 / ISIN: JP3401400001

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Sumitomo Chemical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sumitomo Chemical stellt am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 14,43 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -2,760 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 9,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 576,10 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 526,14 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 49,76 JPY, gegenüber 37,16 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 2.464,84 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.328,52 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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