Sumitomo Chemical Aktie

Sumitomo Chemical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853490 / ISIN: JP3401400001

Kursziele
02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Sumitomo Chemical vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sumitomo Chemical lässt sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sumitomo Chemical die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Sumitomo Chemical für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,735 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 21,46 JPY je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 11,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 663,44 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Sumitomo Chemical für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 585,15 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 29,75 JPY im Vergleich zu 23,59 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 2.305,99 Milliarden JPY, gegenüber 2.606,28 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Sumitomo Chemical Co. Ltd. 2,46 -3,91% Sumitomo Chemical Co. Ltd.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslicher leichter -- Asiens Börsen rutschen ab
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt dürfte es zu Monatsbeginn nach abwärts gehen. In Fernost geht es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

