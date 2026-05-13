Ausblick: Sumitomo Chemical zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sumitomo Chemical gibt am 14.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -18,937 JPY. Im Vorjahresquartal waren 6,12 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 12,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 616,22 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 701,45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 39,47 JPY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 23,59 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2.314,30 Milliarden JPY, gegenüber 2.606,28 Milliarden JPY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at