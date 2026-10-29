Ausblick: Sumitomo Dainippon Pharma legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sumitomo Dainippon Pharma wird am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 28,20 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sumitomo Dainippon Pharma noch 220,63 JPY je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 132,54 Milliarden JPY – ein Plus von 11,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sumitomo Dainippon Pharma 119,12 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 220,31 JPY im Vergleich zu 268,99 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 566,97 Milliarden JPY, gegenüber 453,29 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net