Sumitomo Dainippon Pharma Aktie
WKN: 858257 / ISIN: JP3495000006
|
12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Sumitomo Dainippon Pharma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sumitomo Dainippon Pharma veröffentlicht am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -15,241 JPY aus. Im Vorjahresquartal waren 6,08 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 99,53 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 5,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 105,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 261,32 JPY, gegenüber 59,49 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 446,16 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 398,83 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sumitomo Dainippon Pharma Co.,Ltd.
|
12.05.26
|Ausblick: Sumitomo Dainippon Pharma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Sumitomo Dainippon Pharma präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.01.26
|Ausblick: Sumitomo Dainippon Pharma zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: Sumitomo Dainippon Pharma vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)