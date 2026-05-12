Ausblick: Sumitomo Dainippon Pharma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sumitomo Dainippon Pharma veröffentlicht am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -15,241 JPY aus. Im Vorjahresquartal waren 6,08 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 99,53 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 5,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 105,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 261,32 JPY, gegenüber 59,49 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 446,16 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 398,83 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at