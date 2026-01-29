Ausblick: Sumitomo Dainippon Pharma zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sumitomo Dainippon Pharma wird am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,870 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sumitomo Dainippon Pharma noch 134,53 JPY je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 102,70 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Minus von 8,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 112,43 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 254,16 JPY, gegenüber 59,49 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 439,33 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 398,83 Milliarden JPY generiert wurden.

