Sumitomo Dainippon Pharma Aktie

WKN: 858257 / ISIN: JP3495000006

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Sumitomo Dainippon Pharma zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sumitomo Dainippon Pharma wird am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,870 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sumitomo Dainippon Pharma noch 134,53 JPY je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 102,70 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Minus von 8,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 112,43 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 254,16 JPY, gegenüber 59,49 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 439,33 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 398,83 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Sumitomo Dainippon Pharma Co.,Ltd.

Analysen zu Sumitomo Dainippon Pharma Co.,Ltd.

Aktien in diesem Artikel

Sumitomo Dainippon Pharma Co.,Ltd. 12,10 5,22% Sumitomo Dainippon Pharma Co.,Ltd.

