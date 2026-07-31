Ausblick: Sumitomo Dainippon Pharma zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sumitomo Dainippon Pharma wird am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 19,13 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 32,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 28,21 JPY erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Sumitomo Dainippon Pharma 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 113,31 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sumitomo Dainippon Pharma 108,00 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 196,71 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 268,99 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 548,56 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 453,29 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at