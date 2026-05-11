Ausblick: Sumitomo Electric Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Sumitomo Electric Industries öffnet am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sumitomo Electric Industries im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,14 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,670 USD je Aktie gewesen.

Sumitomo Electric Industries soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,19 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,58 USD im Vergleich zu 1,63 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 31,60 Milliarden USD, gegenüber 30,70 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at