Sumitomo Electric Industries Aktie
WKN DE: A1H856 / ISIN: US8656172033
|
11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Sumitomo Electric Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Sumitomo Electric Industries öffnet am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sumitomo Electric Industries im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,14 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,670 USD je Aktie gewesen.
Sumitomo Electric Industries soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,19 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,58 USD im Vergleich zu 1,63 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 31,60 Milliarden USD, gegenüber 30,70 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sumitomo Electric Industries Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs
|
07:01
|Ausblick: Sumitomo Electric Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: Sumitomo Electric Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
02.02.26
|Ausblick: Sumitomo Electric Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Sumitomo Electric Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Sumitomo Electric Industries Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.