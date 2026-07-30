Ausblick: Sumitomo Electric Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sumitomo Electric Industries wird sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 21,72 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sumitomo Electric Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 11,26 JPY in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1.215,08 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.148,44 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 109,27 JPY im Vergleich zu 118,44 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 5.289,55 Milliarden JPY, gegenüber 5.110,17 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at