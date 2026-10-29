Sumitomo Electric Industries Aktie
WKN DE: A1H856 / ISIN: US8656172033
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Sumitomo Electric Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sumitomo Electric Industries wird am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,082 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sumitomo Electric Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 8,43 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 1,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sumitomo Electric Industries einen Umsatz von 8,31 Milliarden USD eingefahren.
12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,372 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 35,14 Milliarden USD, gegenüber 33,91 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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