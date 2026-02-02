Ausblick: Sumitomo Electric Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sumitomo Electric Industries präsentiert am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 83,81 JPY. Im Vorjahresquartal waren 48,63 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,29 Prozent auf 1.220,77 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Electric Industries noch 1.193,46 Milliarden JPY umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 333,17 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 248,47 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 4.795,79 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 4.679,79 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at