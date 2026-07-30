Sumitomo Electric Industries Aktie

Sumitomo Electric Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H856 / ISIN: US8656172033

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30.07.2026 07:01:06

Ausblick: Sumitomo Electric Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sumitomo Electric Industries stellt am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,067 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sumitomo Electric Industries noch 0,010 USD je Aktie eingenommen.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 4,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,94 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,57 Milliarden USD aus.

Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,339 USD, gegenüber 0,100 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 32,95 Milliarden USD im Vergleich zu 33,91 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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