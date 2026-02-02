Sumitomo Electric Industries Aktie
WKN DE: A1H856 / ISIN: US8656172033
|
02.02.2026 07:01:06
Ausblick: Sumitomo Electric Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Sumitomo Electric Industries wird am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,540 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 7,87 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,83 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,14 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,63 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 30,89 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 30,70 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sumitomo Electric Industries Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs
|
07:01
|Ausblick: Sumitomo Electric Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Sumitomo Electric Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: Sumitomo Electric Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Sumitomo Electric Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)