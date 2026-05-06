Sumitomo Forestry Aktie
WKN: 869989 / ISIN: JP3409800004
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Sumitomo Forestry gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sumitomo Forestry stellt am 07.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 31,63 JPY gegenüber 32,88 JPY im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 543,00 Milliarden JPY – ein Plus von 6,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sumitomo Forestry 511,63 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 163,83 JPY, gegenüber 174,13 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 2.708,59 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.267,58 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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