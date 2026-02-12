Ausblick: Sumitomo Forestry verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sumitomo Forestry veröffentlicht am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 44,00 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 12,78 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 50,45 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 20,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 678,37 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 561,31 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 160,17 JPY, während im vorherigen Zeitraum noch 189,80 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 2.282,27 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 2.053,65 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at