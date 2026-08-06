Sumitomo Forestry Aktie
WKN: 869989 / ISIN: JP3409800004
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Sumitomo Forestry zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Sumitomo Forestry wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 36,30 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 46,25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 13,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 636,69 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 563,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 152,45 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 174,13 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.705,11 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 2.267,58 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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