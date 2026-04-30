Ausblick: SUMITOMO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SUMITOMO lässt sich am 01.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird SUMITOMO die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,899 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte SUMITOMO ein EPS von 0,790 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 8,26 Prozent auf 14,01 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,02 USD je Aktie, gegenüber 3,04 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 46,93 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 47,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at