Ausblick: Sumitomo Metal Mining gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sumitomo Metal Mining lässt sich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sumitomo Metal Mining die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 74,25 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sumitomo Metal Mining ein EPS von -61,480 JPY je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 396,40 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 0,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 392,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 327,76 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 59,99 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 1.666,06 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 1.593,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at