Ausblick: Sumitomo Metal Mining präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sumitomo Metal Mining wird am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 176,99 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 100,27 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 32,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 501,43 Milliarden JPY gegenüber 379,60 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 795,12 JPY, gegenüber 649,55 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 2.064,29 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.741,59 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at