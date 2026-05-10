Ausblick: Sumitomo Metal Mining veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Sumitomo Metal Mining veröffentlicht am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 173,37 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -47,730 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 19,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 477,39 Milliarden JPY gegenüber 400,55 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 541,16 JPY, gegenüber 59,99 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 1.706,13 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1.593,35 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at