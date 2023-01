Ausblick: Sumitomo Mitsui Financial Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sumitomo Mitsui Financial Group öffnet am 30.01.2023 die Bücher zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 142,89 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Mitsui Financial Group 123,08 JPY je Aktie eingenommen.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 772,69 Milliarden JPY gegenüber 1.030,27 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 25,00 Prozent.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 579,01 JPY, gegenüber 515,51 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 3.180,39 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.945,51 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at