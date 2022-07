Ausblick: Sumitomo Mitsui Financial Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sumitomo Mitsui Financial Group lässt sich am 29.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sumitomo Mitsui Financial Group die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,165 USD. Das entspräche einer Verringerung von 39,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,271 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,11 Milliarden USD – ein Minus von 41,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sumitomo Mitsui Financial Group 8,71 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,806 USD, gegenüber 0,799 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 25,91 Milliarden USD im Vergleich zu 22,82 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at