Ausblick: Sumitomo Mitsui Financial Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sumitomo Mitsui Financial Group wird am 14.11.2022 das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 219,41 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 184,44 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Sumitomo Mitsui Financial Group 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1.132,25 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sumitomo Mitsui Financial Group 1.013,76 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 548,74 JPY im Vergleich zu 515,51 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 3.488,65 Milliarden JPY, gegenüber 2.945,51 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

