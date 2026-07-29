Sumitomo Mitsui Trust Holdings Aktie
WKN: 529969 / ISIN: JP3892100003
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Sumitomo Mitsui Trust präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sumitomo Mitsui Trust wird am 30.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 118,37 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Mitsui Trust 128,10 JPY je Aktie erwirtschaftet.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 215,67 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 64,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 611,82 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 556,35 JPY, gegenüber 451,80 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 963,58 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.908,57 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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