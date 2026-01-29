Ausblick: Sumitomo Mitsui Trust stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sumitomo Mitsui Trust stellt am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 99,32 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sumitomo Mitsui Trust noch ein Gewinn pro Aktie von 129,93 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Sumitomo Mitsui Trust 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 233,03 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 65,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sumitomo Mitsui Trust 677,86 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 423,71 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 359,56 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 865,35 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2.830,98 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at