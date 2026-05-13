Ausblick: Sumitomo Mitsui Trust veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Sumitomo Mitsui Trust wird am 14.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 65,76 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sumitomo Mitsui Trust ein EPS von 44,95 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 229,30 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 71,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sumitomo Mitsui Trust einen Umsatz von 810,90 Milliarden JPY eingefahren.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 435,08 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 359,56 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 867,43 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 2.830,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at