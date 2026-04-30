Ausblick: Sumitomo öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sumitomo äußert sich am 01.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 143,32 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 19,30 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 120,13 JPY je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 13,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.972,36 Milliarden JPY. Dementsprechend geht der Experte bei Sumitomo für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2.233,28 Milliarden JPY aus.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 477,79 JPY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 463,66 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7.400,59 Milliarden JPY, gegenüber 7.237,37 Milliarden JPY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at