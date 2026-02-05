Sumitomo Realty & Development Aktie

Sumitomo Realty & Development

WKN: 855211 / ISIN: JP3409000001

05.02.2026 07:01:06

Ausblick: Sumitomo Realty Development öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sumitomo Realty Development wird am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 47,90 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 39,31 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 243,45 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 243,29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 228,79 JPY, während im vorherigen Jahr noch 202,56 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.055,23 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1.014,24 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.

Analysen zu Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.


Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. 25,60 4,92%

22:41 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

