Ausblick: Sumitomo Realty Development öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sumitomo Realty Development wird am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 47,90 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 39,31 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 243,45 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 243,29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 228,79 JPY, während im vorherigen Jahr noch 202,56 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.055,23 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1.014,24 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at