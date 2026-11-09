Sumitomo Realty & Development Aktie

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WKN: 855211 / ISIN: JP3409000001

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Sumitomo Realty Development verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sumitomo Realty Development wird am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen, dass Sumitomo Realty Development für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 58,60 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 47,91 JPY je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,75 Prozent auf 269,40 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 238,94 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 249,97 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 228,42 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1.066,87 Milliarden JPY, gegenüber 1.057,77 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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