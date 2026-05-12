Ausblick: Sumitomo Realty Development veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Sumitomo Realty Development lädt am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 43,57 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sumitomo Realty Development noch 47,74 JPY je Aktie eingenommen.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 285,54 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 23,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 231,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 230,60 JPY, während im vorherigen Zeitraum noch 202,56 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1.060,15 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1.014,24 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at