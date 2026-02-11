Ausblick: Sumitomo Rubber Industries legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sumitomo Rubber Industries wird am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 72,23 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 226,68 Prozent erhöht. Damals waren 22,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Sumitomo Rubber Industries mit einem Umsatz von insgesamt 334,31 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 336,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,77 Prozent verringert.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 186,40 JPY, gegenüber 37,51 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 1.202,24 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1.211,86 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at