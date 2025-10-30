Ausblick: Sumitomo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sumitomo präsentiert am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 132,01 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 25,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sumitomo 105,47 JPY je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 1,62 Prozent auf 1.775,04 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.746,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 476,84 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 463,66 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 7.434,93 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 7.237,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at