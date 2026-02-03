Sumitomo Aktie

WKN: 860364 / ISIN: JP3404600003

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Sumitomo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sumitomo wird am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 122,47 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 134,21 JPY erwirtschaftet wurden.

Sumitomo soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.843,56 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.801,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 482,17 JPY im Vergleich zu 463,66 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 7.401,18 Milliarden JPY, gegenüber 7.237,37 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

