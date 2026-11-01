SUMITOMO Aktie
WKN DE: A0NBL6 / ISIN: US8656131039
|
01.11.2026 07:01:06
Ausblick: SUMITOMO stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
SUMITOMO äußert sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,232 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll SUMITOMO mit einem Umsatz von insgesamt 12,01 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,20 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,893 USD, gegenüber 0,210 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 50,42 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 48,45 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SUMITOMO CORP (spons. ADRs)
|
07:01
|Ausblick: SUMITOMO stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
18.10.26
|Erste Schätzungen: SUMITOMO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.07.26
|Ausblick: SUMITOMO verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: SUMITOMO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu SUMITOMO CORP (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|SUMITOMO CORP (spons. ADRs)
|10,63
|-4,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.