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WKN DE: A0NBL6 / ISIN: US8656131039

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01.11.2026 07:01:06

Ausblick: SUMITOMO stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SUMITOMO äußert sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,232 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll SUMITOMO mit einem Umsatz von insgesamt 12,01 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,20 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,893 USD, gegenüber 0,210 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 50,42 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 48,45 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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