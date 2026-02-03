Ausblick: SUMITOMO stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SUMITOMO präsentiert am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,778 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,880 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SUMITOMO in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,85 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 11,72 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 11,82 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,09 USD, gegenüber 3,04 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 47,44 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 47,47 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at