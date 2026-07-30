Ausblick: SUMITOMO verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SUMITOMO wird am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,833 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1288,33 Prozent erhöht. Damals waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 11,50 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 7,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 12,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,36 USD im Vergleich zu 0,210 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 48,00 Milliarden USD, gegenüber 48,45 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at