Sumitomo Aktie
WKN: 860364 / ISIN: JP3404600003
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Sumitomo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Sumitomo wird am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 36,71 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 26,98 JPY erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 1.901,84 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 8,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sumitomo einen Umsatz von 1.749,27 Milliarden JPY eingefahren.
11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 140,78 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 124,77 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7.936,83 Milliarden JPY, gegenüber 7.300,46 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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