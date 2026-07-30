Ausblick: Sumitomo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sumitomo präsentiert am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 33,61 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sumitomo noch 35,30 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 3,75 Prozent auf 1.854,96 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.787,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 134,97 JPY im Vergleich zu 124,77 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 7.697,99 Milliarden JPY, gegenüber 7.300,46 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at