Ausblick: Summit Hotel Properties stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Summit Hotel Properties lädt am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass Summit Hotel Properties für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,010 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 2,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 198,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 192,9 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -0,350 USD je Aktie, gegenüber -0,220 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 741,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 729,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at