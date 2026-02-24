Summit Hotel Properties Aktie
WKN DE: A1H7RF / ISIN: US8660821005
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: Summit Hotel Properties stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Summit Hotel Properties wird am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst schätzt, dass Summit Hotel Properties für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,150 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,03 Prozent auf 172,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Summit Hotel Properties noch 172,9 Millionen USD umgesetzt.
Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,310 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,220 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 727,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 731,8 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
