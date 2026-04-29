Summit Hotel Properties Aktie
WKN DE: A1H7RF / ISIN: US8660821005
|
29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Summit Hotel Properties stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Summit Hotel Properties stellt am 30.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,120 USD gegenüber -0,040 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 180,5 Millionen USD aus – eine Minderung von 2,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Summit Hotel Properties einen Umsatz von 184,5 Millionen USD eingefahren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,480 USD, gegenüber -0,220 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 734,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 729,5 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Summit Hotel Properties Inc.
|
29.04.26
|Ausblick: Summit Hotel Properties stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Summit Hotel Properties legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Summit Hotel Properties stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Summit Hotel Properties veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Summit Hotel Properties gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)