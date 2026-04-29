Ausblick: Summit Hotel Properties stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Summit Hotel Properties stellt am 30.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,120 USD gegenüber -0,040 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 180,5 Millionen USD aus – eine Minderung von 2,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Summit Hotel Properties einen Umsatz von 184,5 Millionen USD eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,480 USD, gegenüber -0,220 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 734,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 729,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at