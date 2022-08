Ausblick: Summit Midstream Partners LP Partnership Units veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Summit Midstream Partners LP Partnership Units wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2022 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -1,060 USD. Das entspräche einem Gewinn von 63,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -2,910 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Summit Midstream Partners LP Partnership Units mit einem Umsatz von insgesamt 62,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 37,82 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -3,240 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -6,570 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 322,5 Millionen USD, gegenüber 400,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at