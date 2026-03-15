Summit Midstream Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A40J3V / ISIN: US86614G1013

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15.03.2026 07:01:06

Ausblick: Summit Midstream präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Summit Midstream veröffentlicht am 16.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Summit Midstream im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -2,400 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 37,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 146,7 Millionen USD gegenüber 107,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

1 Analyst gibt in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -0,950 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -12,780 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr von 566,5 Millionen USD, gegenüber 429,6 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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